بإطلالة عصرية غير تقليدية.. هيفاء وهبي تنشر صور من كليب "أول مرة شفتك"

محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جلا هشام

تألقت الفنانة جلا هشام في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال غير معتادة ارتدت خلالها بلوزة باللون البنفسجي و بنطلون ملون جريء، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها جامبسوت باللون الأبيض، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

آية سماحة

شاركت الفنانة آية سماحة جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم بدون مكياج، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

دنيا سمير غانم

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة وصفها البعض بالغريبة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت بفستان طويل بأكمام مرتفعة.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورًا لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت من كواليس مسلسل "البخت" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين مجموعة صور من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.