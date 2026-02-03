إعلان

"همثل إمتى لما أموت؟"..ماذا قالت البلوجر أم جاسر عن محاولة خوضها مجال التمثيل بعد إيقاف مسلسل روح

كتب : مصراوي

10:50 م 03/02/2026 تعديل في 11:17 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد العوضي والبلوجر أم جاسر
  • عرض 5 صورة
    البلوجر أم جاسر على الطريقة الهندية
  • عرض 5 صورة
    البلوجر أم جاسر على تيك توك
  • عرض 5 صورة
    أم جاسر على تطبيق تيك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

تصدرت البلوجر أم جاسر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بيانا عن إيقاف مسلسل "روح OFF" الذي تشارك ببطولته من العرض في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن سبب المنع هو مخالفة المسلسل الصريحة تعليقات وقرارات النقابة، تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

وحققت أم جاسر شهرة واسعة على تطبيق تيك توك بعد تقديمها محتوى كوميدي يتابعه الملايين من رواد السوشيال ميديا.

وكان من أبرز النجوم الذين دعموها كان الفنان أحمد العوضي وكتب لها عبر حسابه على "تيك توك": "هتمثلي معايا المسلسل اللي جاي يا أم جاسر يا عسل"، لتقوم بعدها أم جاسر بإعادة نشر تعليق "العوضي"، وظهرت والسعادة تغمرها بتحقيق حلمها في التمثيل وقالت: "أنا بحبك أوي يا أحمد يا عوضي".

وتابعت: "أنا مش هقبل أقل من 3 مليون في المسلسل، ومش هقبل أقل من أدوار الإغراء زي الأستاذة هند رستم".

وعن دعم العديد من النجوم لفيديوهاتها قالت: "يعني أستاذ محمد رمضان نزلني على صفحته الرسمية والأستاذ حمادة هلال والأستاذ أحمد العوضي، همثل امتى لما أموت".

كما ظهرت في عدد من البرامج وهي تقوم بتقليد حركات النجم محمد رمضان وتغني ابرز أغانيه.

اقرأ أيضا:

بينها "المداح" و"الكينج".. تعرف على خريطة مسلسلات mbc في رمضان

تخضع للعلاج في لندن.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

البلوجر أم جاسر أم جاسر مسلسل روح off هايدي كامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
أخبار مصر

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
أخبار مصر

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر
أخبار مصر

"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر
شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد