كتب- مروان الطيب:

تصدرت البلوجر أم جاسر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بيانا عن إيقاف مسلسل "روح OFF" الذي تشارك ببطولته من العرض في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن سبب المنع هو مخالفة المسلسل الصريحة تعليقات وقرارات النقابة، تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

وحققت أم جاسر شهرة واسعة على تطبيق تيك توك بعد تقديمها محتوى كوميدي يتابعه الملايين من رواد السوشيال ميديا.

وكان من أبرز النجوم الذين دعموها كان الفنان أحمد العوضي وكتب لها عبر حسابه على "تيك توك": "هتمثلي معايا المسلسل اللي جاي يا أم جاسر يا عسل"، لتقوم بعدها أم جاسر بإعادة نشر تعليق "العوضي"، وظهرت والسعادة تغمرها بتحقيق حلمها في التمثيل وقالت: "أنا بحبك أوي يا أحمد يا عوضي".

وتابعت: "أنا مش هقبل أقل من 3 مليون في المسلسل، ومش هقبل أقل من أدوار الإغراء زي الأستاذة هند رستم".

وعن دعم العديد من النجوم لفيديوهاتها قالت: "يعني أستاذ محمد رمضان نزلني على صفحته الرسمية والأستاذ حمادة هلال والأستاذ أحمد العوضي، همثل امتى لما أموت".

كما ظهرت في عدد من البرامج وهي تقوم بتقليد حركات النجم محمد رمضان وتغني ابرز أغانيه.

