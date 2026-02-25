طرح المؤلف عباس علي الغالبي، كتاب "الذكاء الاصطناعي وبناء الوعي..التعليم الرقمي في مواجهة التطرف" عن دار فنون ويسلط من خلاله الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا التعليمية في تشكيل الوعي الفكري لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي في مواجهة الخطابات المتشددة.

ويتناول الكتاب العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة محتوى تعليمي أكثر عمقًا وتأثيرًا، مؤكدًا أن التعليم الرقمي لم يعد مجرد وسيلة حديثة لعرض المعلومات، بل تحول إلى أداة استراتيجية يمكن توظيفها لبناء حصانة فكرية قائمة على التحليل المنطقي وطرح الأسئلة وكشف المغالطات.

ويرى عباس الغالبي، أن التطرف غالبا ما يجد بيئة خصبة في غياب الفهم العميق وضعف مهارات النقد، وهو ما يسعى المحتوى التعليمي الذكي إلى معالجته عبر أساليب تفاعلية تحفّز المتعلم على التفكير بدل التلقي السلبي.

، ويستعرض من خلاله نماذج تطبيقية لكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل احتياجات المتعلمين، وتخصيص المحتوى وفقًا لمستوياتهم المعرفية، بما يعزز قدرتهم على قراءة الواقع بصورة متوازنة.

كما يناقش إمكانات المحاكاة الرقمية والمقارنات التاريخية في تدريب الشباب على تفكيك الخطاب المتشدد وفهم سياقاته الفكرية.

ويؤكد من خلاله أن الذكاء الاصطناعي يتيح إنتاج محتوى أكثر دقة وانتشارًا، يصل إلى شرائح أوسع ويقدم بديلًا معرفيًا يرسّخ قيم الحوار والتنوع واحترام الاختلاف.