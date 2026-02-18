حدث بالفن|انهيار النجوم في برنامج "رامز ليفل الوحش" ووفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي
كتب : مروان الطيب
12:01 ص 18/02/2026
النشرة الفنية
إعداد مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ما قصة وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي؟، قتل المطرب جمال عساف رصاص الداخلية السورية، نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول، انهيار غادة عبد الرازق وصراخ أسماء جلال في برومو برنامج " رامز ليفل الوحش"، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن برنامج رامز ليفل الوحش وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي المنتجة دانا إيدن مقتل السوري جمال عساف نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول وفاة السيناريست فاروق عطية
