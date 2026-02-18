إعلان

حدث بالفن|انهيار النجوم في برنامج "رامز ليفل الوحش" ووفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي

كتب : مروان الطيب

12:01 ص 18/02/2026
حدث بالفن|انهيار النجوم في برنامج "رامز ليفل الوحش" ووفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ما قصة وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي؟، قتل المطرب جمال عساف رصاص الداخلية السورية، نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول، انهيار غادة عبد الرازق وصراخ أسماء جلال في برومو برنامج " رامز ليفل الوحش"، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن برنامج رامز ليفل الوحش وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي المنتجة دانا إيدن مقتل السوري جمال عساف نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول وفاة السيناريست فاروق عطية

إعلان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء
حوادث وقضايا

بداخله 5 أشخاص.. الصور الأولى لسقوط ميكروباص في حفرة بالزاوية الحمراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة