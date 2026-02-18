إعداد مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ما قصة وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي؟، قتل المطرب جمال عساف رصاص الداخلية السورية، نجوم أعلنوا نسبهم إلى نسل الرسول، انهيار غادة عبد الرازق وصراخ أسماء جلال في برومو برنامج " رامز ليفل الوحش"، وغيرها من الأخبار.