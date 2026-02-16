كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف لمتابعيها على السوشيال ميديا، عن عددً من الصور، لحياتها اليومية.

ونشرت سلمى الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ينبغي اعتبار كلمة "الفن" بمثابة شعور".

وظهرت سلمى في أكثر من إطلالة، أحدها مرتدية فستان أسود مكشوف من الضهر، كما نشرت صورة أخرى بفستان جريء، والعديد من الصور الآخرى أثناء وضع المكياج داخل منزلها.

سلمى أبو ضيف تشارك في فيلم إيجي بست

وتشارك سلمى أبو ضيف في فيلم إيجي بست، بمشاركة الفنان أحمد مالك، والظهور التمثيلي الأول لمغني الراب مروان بابلو، من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج طارق نصر.

‎تدور أحداث إيجي بست حول شابين تربطهما الصداقة منذ الطفولة، وجمعهما حب السينما ومشاهدة الأفلام. ويقودهما الأمر إلى تأسيس موقع إلكتروني لعرض المحتوى السينمائي، ليحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا غير متوقع، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب مع تصاعد التحديات القانونية والضغوط الأخلاقية المرتبطة بعالم القرصنة الرقمية.