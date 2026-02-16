إعلان

أكثر من إطلالة جريئة.. سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها صورًا جديدة على السوشيال ميديا

كتب - معتز عباس:

11:26 م 16/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سلمى ابو ضيف
  • عرض 6 صورة
    سلمى ابو ضيف
  • عرض 6 صورة
    سلمى ابو ضيف بفستان طويل
  • عرض 6 صورة
    سلمى ابو ضيف في منزلها
  • عرض 6 صورة
    سلمى ابو ضيف بفستان مكشوف الضهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف لمتابعيها على السوشيال ميديا، عن عددً من الصور، لحياتها اليومية.
ونشرت سلمى الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ينبغي اعتبار كلمة "الفن" بمثابة شعور".
وظهرت سلمى في أكثر من إطلالة، أحدها مرتدية فستان أسود مكشوف من الضهر، كما نشرت صورة أخرى بفستان جريء، والعديد من الصور الآخرى أثناء وضع المكياج داخل منزلها.

سلمى أبو ضيف تشارك في فيلم إيجي بست

وتشارك سلمى أبو ضيف في فيلم إيجي بست، بمشاركة الفنان أحمد مالك، والظهور التمثيلي الأول لمغني الراب مروان بابلو، من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج طارق نصر.
‎تدور أحداث إيجي بست حول شابين تربطهما الصداقة منذ الطفولة، وجمعهما حب السينما ومشاهدة الأفلام. ويقودهما الأمر إلى تأسيس موقع إلكتروني لعرض المحتوى السينمائي، ليحقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا غير متوقع، قبل أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب مع تصاعد التحديات القانونية والضغوط الأخلاقية المرتبطة بعالم القرصنة الرقمية.

سلمى أبو ضيف إطلالة سلمى أبوضيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
رياضة عربية وعالمية

محمد صلاح.. ينشر صورًا جديدة من مباراة ليفربول وبرايتون
بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
أخبار وتقارير

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"كمين السجائر" ينتهي بـ"عشماوي".. الإعدام لـ7 متهمين والمؤبد لآخر بالإسكندرية
رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تعرف على قناة عرض "وننسى اللي كان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من "الإفتاء" بشأن موعد صيام أول يوم في رمضان 2026
رسميًا.. أول دولة عربية تعلن الخميس بداية شهر رمضان 2026
أول تعليق لنقابة الأشراف بشأن انتساب الفنانة زينة وابنيها لآل بيت النبي
هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر