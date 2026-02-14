عمرو محمود ياسين يدافع عن ياسمين عبدالعزيز بعد جدل تدخلها في إلغاء تتر

رد السيناريست عمرو محمود ياسين على الجدل المثار حول تدخل الفنانة ياسمين عبدالعزيز في تفاصيل مسلسل "وننسى اللي كان"، وإعلان رامي صبري إلغاء غنائه تتر المسلسل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، على مجموعة قنوات MBC مصر.

ونفى عمرو ياسين، ما أثير حول تدخل ياسمين عبدالعزيز في تفاصيل "وننسى اللي كان"، ، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "حقيقي أنا مش مصدق اللي بيحصل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز لو تتر اتغير من حاجه لحاجه يبقى ياسمين، لو ممثلة أو ممثل بيقول جملة معينة هنا او هنا يبقى ياسمين، لو حد لابس لبس معين يبقى ياسمين، طيب أنا رحت فين".

وأضاف: "لو شخصية متسمية اسم بعينه يبقى ياسمين، وأقسم بالله أن هذا غير حقيقي! لأن المسلسل له مؤلف ومخرج ومنتج و ستايلست وأقسام تخصصية، احنا مش هواه، احنا بنشتغل وكل واحد فينا بيحترم دور الآخر وكل واحد مسؤول عن اختصاصاته ودوره في العمل، أكيد بنتشاور وبنفكر مع بعض كلنا للوصول لأفضل قرارات اللي فيها مصلحة المشروع، بس الموضوع كله تصفية حسابات للأسف الشديد ".

وأكمل: "هي بقت مش عارفه تعمل ايه لما تطلع ترد الناس تقول لها بتردي ليه؟ ولما تسكت الناس بتصدق الاتهامات،حقيقي أنا بشفق عليها ولكن اللي بيخليني أهدى إن ياسمين قوية جدًا جدا جدا و بتقابل ده كله بسخرية وضحك وبترد تقولي أنا مش شايفاهم بس أنا متعود أواجه والناس اللي بتتابعني عارفين عني ده و لازم الجمهور يعرف الحقائق، لأن أنا بعتبر الهجوم على ياسمين هو جزء من الهجوم على مشروعي اللي كلنا بنبذل فيه مجهود كبير جدا، وربنا يصلح حال الجميع ..وخالص التقدير والاحترام للجميع".

وكتب رامي صبري عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "تم إلغاء تتر وننسى اللي كان.. شكرا"، ولم يكشف عن الأسباب، وهل اعتذر هو عن تقديم التتر؟، أم أن صناع العمل سوف يقدمون تتر عبارة عن موسيقى فقط.

جدير بالذكر أن رامي صبري حقق نجاحات كبيرة عبر تقديمه تترات أكثر من مسلسل، بينها "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، "الخروج" بطولة درة وظافر العابدين وشريف سلامة.

"وننسى اللي كان" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، محمد لطفي، إيمان السيد، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، إنجي كيوان.

