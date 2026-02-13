كتب- مروان الطيب:

هاجمت سما المصري، الفنان محمد رمضان بعد واقعة الشاب الذي أُجبر على ارتداء قميص نوم بسبب خلافات أسرية.

ونشرت سما المصري صورة لها ودمجتها بصورة للفنان محمد رمضان عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: " الله يسامحك ويسامحني أنا وأنت اشتركنا في إفساد جيل كامل أنا بالعري واللبس والحركات اللي كنت بعملها وانت ببعض أعمالك اللي كانت بتحرض على البلطجة والعنف والناس كانت بتقلدها".

مضيفة: "قميص النوم اللي لبسته للشاب في الشارع في مسلسل الأسطورة الشباب نفذوه فعليا النهارده بمنتهى الحقارة والوقاحه وعدم الرحمة مع شاب من بنها وزفوه وضربوه في الشارع، ودي نتيجه دور وأدوار تانية انت ومنتج ومخرج اشتركتوا فيها بقصد أو من غير قصد بوظت شباب كتير زى ماانا عملت بالظبط".

وأنهت تعليقها قائلة: "ذنب الناس دي في رقبتي أنا وانت يامحمد، ياريت متعملش النمط دا تاني وتختار أدوارك ذي ما انا بدأت اختار طريق الصح وبحاول أكمله للآخر".

يغيب الفنان محمد رمضان عن دراما رمضان 2026 منذ مشاركته الأخيرة بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.





