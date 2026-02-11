انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لفت أنظار المتابعين وأثار تفاعلًا واسعًا، بعدما ظهر فيه شاب لم تُعرف هويته وهو يستقل سيارته ليصطحب طفلين من أطفال الشوارع في مصر، يُدعيان "جابر" و"مؤمن"، في جولة إنسانية حملت الكثير من البهجة والضحكات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع بمشاعر متباينة؛ فبينما عبّر عدد كبير عن إعجابهم الشديد بما قام به الشاب، بينما تساءل آخرون عن هوية صاحب الفيديو، حيث أكد بعضهم أن الشخص الذي ظهر في الفيديو الذي نشر في صفحة "EgyptKedaKeda" هو الفنان الشاب والبلوجر إسلام فوزي.

وخرج إسلام فوزي للتعليق على الأمر، بصورة للفنان ياسر جلال والفنانة جومانا مراد من فيلم الفرح، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "والله العظيم مش أنا"، "انت هتعرف اكتر مننا"، "ما يمكن بتحلف على حاجة تانية".

وعلق بعض المتابعين على تشابه صوت صاحب الفيديو وأسلوب المحتوى مع صانع المحتوى والفنان الشاب إسلام فوزي، إلا أن الأخير خرج لينفي صلته بالفيديو بشكل قاطع.

وتفاعل المتابعين على صفحة "إسلام فوزي" على فيس بوك"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحلف مهما تحلف ولا حد هيسمعك"، "لا احنا قررنا خلاص أنك هو"، "

الفيديو، الذي نُشر عبر صفحة «EgyptKedaKeda» على موقع فيسبوك، حصد آلاف الإعجابات والتعليقات، حيث أشاد المتابعون بالمبادرة الإنسانية للشاب، بعدما حرص على إدخال السرور على الطفلين، إذ اصطحبهما لشراء الألعاب، ثم إلى صالون الحلاقة، قبل أن يختتم الجولة بشراء ملابس جديدة لهما.