"لوك هادئ وأنيق".. 8 صور لـ أمينة خليل في حفل المتحدة للإعلان عن مسلسلات رمضان

كتب - معتز عباس:

11:23 م 01/02/2026
    الفنانة أمينة خليل
    الفنانة أمينة خليل (2)
    أمينة خليل تستعد للمشاركة في حفل المتحدة (1)
    أمينة خليل تستعد للمشاركة في حفل المتحدة (2)
    امنية خليل تستعرض اطلالتها (1)
    أمينة خليل في حفل المتحدة (2)
    أمينة خليل في حفل المتحدة (1)

شاركت الفنانة أمينة خليل في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار.
ظهرت أمينة خليل في حفل المتحدة الذي أقيم للإعلان عن مسلسلات رمضان 2026، مرتدية فستان طويل باللون الأزرق الفاتح، مما أعطاها جمال واضح على السجادة الحمراء.

ووجهت أمينة خليل رسالة شكر للمتحدة، وكتبت في حسابها على "انستجرام" :"الف مبروك لشركة المتحدة علي انطلاق موسم دراما رمضان ٢٠٢٦، والف مبروك لكل زملائي علي أعمالهم الموسم ده.. متحمسة جداً جداً ومستنيه اتفرج علي كل مسلسلاتكم"

نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة يا قلبي"، "حلو الفستان"، "روعة شو هالجمال"، "مفيش في جمالك"، "أجمل فنانة في الوطن العربي".
يذكر أن أمينة خليل قدمت العرض التقديمي لبروموهات الأعمال الدرامية التي تعرض خلال شهر رمضان المقبل، ويبلغ عددها 22 مسلسلا تعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أمينة خليل حفل المتحدة مسلسلات رمضان

