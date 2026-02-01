بعد تألقها في حفل المتحدة.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ نرمين الفقي

طرحت منصة "SHAHID" وقناة "ام بي سي مصر"، البرومو الرسمي لـ مسلسل بابا وماما جيران، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت المنصة البرومو عبر صفحتها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "البرومو الدعائي الأول لمسلسل بابا وماما جيران على شاشة MBC مصر".

كشف البرومو الرسمي لمسلسل "بابا وماما جيران" عن صراع محتدم بين الأزواج عقب الطلاق، إلى جانب سعي كل منهما لإعادة ترتيب حياته والتأقلم مع المرحلة الجديدة.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.