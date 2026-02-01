إعلان

رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما بطولة أحمد داود وميرنا جميل

كتب : معتز عباس

10:50 م 01/02/2026 تعديل في 11:18 م
    برومو مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود رمضان 2026
    برومو مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود رمضان 2026 (2)

طرحت منصة "SHAHID" وقناة "ام بي سي مصر"، البرومو الرسمي لـ مسلسل بابا وماما جيران، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت المنصة البرومو عبر صفحتها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتبت: "البرومو الدعائي الأول لمسلسل بابا وماما جيران على شاشة MBC مصر".

كشف البرومو الرسمي لمسلسل "بابا وماما جيران" عن صراع محتدم بين الأزواج عقب الطلاق، إلى جانب سعي كل منهما لإعادة ترتيب حياته والتأقلم مع المرحلة الجديدة.

مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

منصة shahid مسلسل بابا وماما جيران رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 أحمد داود ميرنا جميل

