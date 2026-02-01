صورة- رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة رحاب الجمل الأنظار خلال أحدث ظهور لها.

وشاركت رحاب الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت معطف فرو فاتح اللون، ونسقته مع بنطال بنقشة جلد النمر، مع مكياج ناعم وشعر منسدل.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاء من بينها: "من أجمل الفنانات روح وجمال"، "صغرت 10 سنين"، "من ساعة فيلم بنت من دار السلام وأنا بعشق الست دي.. مش عارف ليه، بحسها مسيطرة بجد".

وكان آخر مشاركات الفنانة رحاب الجمل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "برغم القانون"، بطولة الفنانة إيمان العاصي، والذي عُرض في شهر سبتمبر الماضي، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمد القس، هاني عادل، وإيهاب فهمي، وهو من قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

اقرأ أيضًا:

أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق





بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)





دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها





خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية



