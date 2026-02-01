إعلان

صورة- رحاب الجمل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتب : سهيلة أسامة

02:16 م 01/02/2026 تعديل في 02:20 م

رحاب الجمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة رحاب الجمل الأنظار خلال أحدث ظهور لها.

وشاركت رحاب الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت معطف فرو فاتح اللون، ونسقته مع بنطال بنقشة جلد النمر، مع مكياج ناعم وشعر منسدل.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاء من بينها: "من أجمل الفنانات روح وجمال"، "صغرت 10 سنين"، "من ساعة فيلم بنت من دار السلام وأنا بعشق الست دي.. مش عارف ليه، بحسها مسيطرة بجد".

وكان آخر مشاركات الفنانة رحاب الجمل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "برغم القانون"، بطولة الفنانة إيمان العاصي، والذي عُرض في شهر سبتمبر الماضي، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمد القس، هاني عادل، وإيهاب فهمي، وهو من قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

رحاب الجمل

اقرأ أيضًا:
أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس حفل المتحدة ويارا السكري تعلق

بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)

دونا إمام تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها

خالد جلال يحتفل بزفاف المخرجة دينا حمزة في أجواء عائلية

رحاب الجمل إطلالة أنيقة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟
أخبار البنوك

بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟
بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح
أخبار مصر

بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح
رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
أخبار مصر

رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن
"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
أخبار المحافظات

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة