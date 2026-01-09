مازح الفنان محمد إمام، زميله الفنان محمد رمضان، وذلك في تعليق كتبه على مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كشف خلاله عن جزء من أحدث أغانيه، وتحمل اسم "محمد.. هو فيه زي محمد".

وكتب إمام "أشكرك يا رمضان.. ربنا يخليك يا حبيبي".

وعلق رمضان على الفيديو بكتابة اسم الأغنية، والإشارة إلى أنه سوف يطرحها قريبا. ويقول مطلع الأغنية "محمد هو فيه زي محمد، محمد ياريتكم زي محمد، ده كله إلا محمد، مفيش أطيب منه، مفيش أجدع منه، واللي معلمكم بيتعلم منه، يمشي ولا يهمه، يرمي انتوا تلموا، فضل يجري ويجري قام سابق سنه".

جدير بالذكر أن الفنان محمد إمام يواصل تصوير مسلسله الكينج، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، كما ينتظر طرح فيلمه "صقر وكناريا" والذي يجمعه للمرة الأولى بالفنان شيكو.

وينتظر الفنان محمد رمضان طرح فيلمه أسد، إخراج محمد دياب، بطولة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: كامل الباشا، ركين سعد، رزان جمال، محمود السراج، إسلام مبارك.