وفاة أرملة الفنان علي حسنين.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

كتبت- منى الموجي:

11:20 ص 09/01/2026 تعديل في 11:53 ص

الفنان علي حسانين

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 9 يناير، فايزة فؤاد منصور أرملة الفنان علي حسنين، وأعلن خبر وفاتها نجلها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحلة بعد ظهر اليوم بمسجد الفاروق بالمعادي والدفن في المنارة بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفنان علي حسنين رحل عن عالمنا في أغسطس عام 2015، وترك إرثا كبيرا من الأعمال الفنية، من بينها: أوبرا عايدة، ملح الأرض، رياح الشرق، الكيت كات، رأفت الهجان، البحث عن سيد مرزوق، سوق العصر.

فايزة فؤاد فيسبوك مسجد الفاروق المعادي محافظة الإسكندرية

