محمد صبحي لزوجته الراحلة في ذكرى ميلادها: "أدعو لك كل يوم"

أحيا الفنان محمد صبحي، ذكرى ميلاد زوجته الراحلة نيفين رامز الذي يوافق اليوم الخميس 8 يناير.

ونشر صبحي، صورته مع زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "زوجتي الحبيبة لن أنسى يوم ميلادك ٨ يناير .. أدعو لك كل يوم ولن أستطيع أن أوفيك حقك.. حبيبتي لم تفقدي شيئا في هذه الدنيا فأنتِ في مكان أنقى وأجمل.. كل الحب ودعواتي لك بالرحمة والجنة إن شاء الله".

يذكر أن، زوجة محمد صبحي عانت من مرض سرطان الثدي، وسافرت إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج منذ فترة، وتعد السيدة نيفين رامز هي عمة الإعلامية دينا رامز، وأنجبت من الفنان محمد صبحي "كريم" و "مريم"، وتوفيت في 6 ديسمبر 2016.