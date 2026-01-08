إعلان

أدت صلاة العصر داخل القفص.. 10 معلومات عن المذيعة سارة خليفة

    بإطلالة جريئة سارة خليقة تتألق في أحدث ظهور لها
    سارة خليفة بإطلالة أنيقة
    سارة خليفة (1)
    سارة خليفة بإطلالة جريئة
    سارة خليفة بشورت جرئ
    سارة خليفة بإطلالة صيفية جرئية
    سارة خليفة بإطلالة شتوية أنيقة
    سارة خليفة بفستان أحمر جرئ
    سارة خليفة بفستان أسود أنيق
    سارة خليفة تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة (1)
    سارة خليفة ومحمد منير
    لقاء سارة خليفة مع مطرب المهرجانات حمو بيكا
    سارة خليفة تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة (2)

ادت المنتجة والمذيعة سارة خليفة صلاة العصر داخل قفص الاتهام خلال فترة الاستراحة، بعد رفع جلسة محاكمتها اليوم الخميس.

وجاء ذلك على خلفية نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهمة فيها بجلب والاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وخلال السطور التالية 10 معلومات عن المنتجة سارة خليفة:

1- سارة خليفة إعلامية ومنتجة مصرية.

2- مواليد 29 مارس 1994 بالقاهرة، وهي مذيعة مصرية سابقة وسيدة أعمال.

3- بدأت مشوارها الإعلامي في قنوات ART، ثم انتقلت للعمل في عدة قنوات فضائية، واشتهرت بتقديم البرامج الفنية والترفيهية.

4- أسست عام 2021 شركتها الخاصة "سارة برودكشن" لتنظيم الحفلات.

5- في عام 2024 قدمت برنامج كوميدي بعنوان "سارة وبيكا" مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وحقق نسب مشاهدة عالية.

6- تمتلك عيادة تجميل في منطقة العجوزة بالقاهرة.

7- ارتبطت بلاعب كرة القدم المصري محمود كهربا، ونشرت صور كتب كتابهما.

8- كانت تحرص على التفاعل الدائم مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر صورها مع نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات من بينهم عصام صاصا وحسن شاكوش وحمو بيكا.

9- يتابعها على موقع "إنستجرام" نحو 2.7 مليون متابع.

10 تواجه سارة تواجه تهمًا جنائية خطيرة والتي تعرف إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى".

