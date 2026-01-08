أدت صلاة العصر داخل القفص.. 10 معلومات عن المذيعة سارة خليفة

ابنة شيرين عبدالوهاب تغني أغنية "على بالي".. والجمهور: "نسخة من أمها"

"الأعلى أجرا وصل".. أحمد العوضي ينشر صورًا مع سارة بركة من كواليس "علي

بعد إعلان عادل حقي وفاتها.. من هي ساندرا حقي؟

ادت المنتجة والمذيعة سارة خليفة صلاة العصر داخل قفص الاتهام خلال فترة الاستراحة، بعد رفع جلسة محاكمتها اليوم الخميس.

وجاء ذلك على خلفية نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهمة فيها بجلب والاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وخلال السطور التالية 10 معلومات عن المنتجة سارة خليفة:

1- سارة خليفة إعلامية ومنتجة مصرية.

2- مواليد 29 مارس 1994 بالقاهرة، وهي مذيعة مصرية سابقة وسيدة أعمال.

3- بدأت مشوارها الإعلامي في قنوات ART، ثم انتقلت للعمل في عدة قنوات فضائية، واشتهرت بتقديم البرامج الفنية والترفيهية.

4- أسست عام 2021 شركتها الخاصة "سارة برودكشن" لتنظيم الحفلات.

5- في عام 2024 قدمت برنامج كوميدي بعنوان "سارة وبيكا" مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وحقق نسب مشاهدة عالية.

6- تمتلك عيادة تجميل في منطقة العجوزة بالقاهرة.

7- ارتبطت بلاعب كرة القدم المصري محمود كهربا، ونشرت صور كتب كتابهما.

8- كانت تحرص على التفاعل الدائم مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر صورها مع نجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات من بينهم عصام صاصا وحسن شاكوش وحمو بيكا.

9- يتابعها على موقع "إنستجرام" نحو 2.7 مليون متابع.

10 تواجه سارة تواجه تهمًا جنائية خطيرة والتي تعرف إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى".