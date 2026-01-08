إعلان

أحمد مالك يشارك جمهورًا صورة مع هدى المفتي

كتب : سهيلة أسامة

01:42 م 08/01/2026

أحمد مالك

شارك الفنان الشاب أحمد مالك متابعيه صورة جمعته بالفنانة هدى المفتي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدهما في إحدى الفعاليات الخاصة بإحدى شركات الهواتف المحمولة.

وعلق أحمد مالك على الصورة قائلًا: "سعيد بحضوري".

ويُعرض حاليًا لأحمد مالك مسلسل "كولونيا" بدور العرض، إخراج محمد صيام، سيناريو أحمد عامر.

من ناحية أخرى، بدأ فريق عمل مسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، أمس تصوير أولى مشاهده، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد مالك، هدى المفتي، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

download

أحمد مالك هدى المفتي إنستجرام

