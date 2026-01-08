إعلان

بعد إصابتها بالعصب السابع.. ريهام سعيد تدعم لقاء سويدان: "مفيش حاجة تستاهل"

كتب : نوران أسامة

12:06 م 08/01/2026

ريهام سعيد و لقاء سويدان

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة دعم للفنانة لقاء سويدان، بعد إعلان إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها المذاع على قناة "الشمس".

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "سلامتك ألف سلامة، مفيش حاجة تستاهل الزعل، مصر كلها بتدعيلك، وإن شاء الله تخفي وتبقي زي الحصان.. أرجو الدعاء".

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان أعلنت إصابتها بالعصب السابع في الوجه، مساء أمس الأربعاء، خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها على قناة "الشمس".

وقالت لقاء: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي، وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم بالشفاء. حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل، وفيه ناس قالتلي ما تطلعيش على الهوا بالشكل ده، لكني أصريت على الظهور".

وأضافت: "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، وعندنا مشاكل حياتية وصحية زي أي حد".

وتابعت لقاء سويدان: "في لحظات مرض وضعف ويأس بنمر بيها، وأنا أصبت بالعصب السابع نتيجة حالة نفسية سيئة وضغط عصبي لفترة طويلة، وواجهت حملات تشويه، وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء".

ريهام سعيد لقاء سويدان العصب السابع

