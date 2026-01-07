إعلان

قبل طرحها تفاصيل خامس أغاني ألبوم محمد منير

كتب : مصطفى حمزة

04:48 م 07/01/2026

منير

كشفت شركة روتانا، تفاصيل جديدة عن خامس أغاني ألبوم النجم محمد منير، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ويتعاون محمد منير، في الأغنية مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسن، والموزع الموسيقي أسامة الهندي.

وأعلنت روتانا أن الأغنية تحمل اسمين، ولم يتم الاستقرار بعد على الاسم النهائي بين "دايرة" أو "دروس العمر" موضحة أنها تجمع بين الحداثة وروح الطرب التي أضفى لها "الكينج" نكهته الغنائية المميزة التي تجعله متربعا عرش اللون الفني الذي يقدمه.

وطرح الكينج محمد منير، 4 أغاني من ألبومه، وهي "أنا الذي"، "بين البينين"، "ملامحنا"، "الذوق العالي"، إلى جانب مشاركته مع ويجز في أغنية "كلام فرسان".

محمد منير ألبوم محمد منير شركة روتانا

