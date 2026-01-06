إعلان

بإطلالة شبابية.. مريم حسن تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب : مروان الطيب

08:53 م 06/01/2026
    مريم حسن تخطف الأنظار
    مريم حسن من أحدث ظهور
    مريم حسن
    الفنانة مريم حسن
    مريم حسن من أحدث ظهور على انستجرام

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مريم حسن لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت مريم في الصور بإطلالة شبابية خطفت به الأنظار، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات مريم حسن في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مريم حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2019.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعي الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول حسن أبو جبل الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

آخر مشاركات مريم حسن على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات مريم حسن السينمائية بفيلم "نص جوازة" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يملكان أحد المطاعم ويصيران فاقدين للذاكرة إثر تعرضهما لحادث ولا يتذكران أي شيء مما جرى لهما في العشر سنوات الأخيرة، فتقع لهما العديد من المواقف الكوميدية.

مريم حسن

