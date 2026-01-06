"تحريض على العنف".. كيف علق الجمهور بعد إلقاء القبض على إسلام كابونجا

أثارت الحلقة الجديدة من برنامج "The Blind Date Show" جدلا خلال الساعات الماضية، بعد ظهور طفلين هما ضيوف الحلقة المقبلة من البرنامج المقرر عرضها غدا الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على "انستجرام"، مقطع فيديو من كواليس الحلقة ظهر خلالها طفلان لا يعرفان بعضهما إحداهما هي الممثلة الطفلة ريما مصطفى، إذ ظهرا وهما يتعرفان، وفي نهاية الحلقة يحددان إذا كان سيلتقيان مرة أخرى أم لا على طريقة البرنامج الشهيرة.

إلا أن الفيديو أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي موضحين أن طبيعة البرنامج لا تصلح لاستضافة أطفال نظرا لمواضيع البرنامج المثيرة للجدل.

وتواصل "مصراوي" مع والدة الطفلة ريما مصطفى وتحدثت عن طبيعة الحلقة ورأيها في ردود الأفعال وقالت: "اكيد احنا سألنا قبل ما نسجل وده مش موعد غرامي، ومعمول حاجة جديدة للأطفال ولما الحلقة هتتعرض الناس هتفهم وهيتكلموا عن حاجات طفولية جدا، ودي نسخة جديده ومختلفة للبرنامج والحلقة دي متصورة بقالها شهور وتم الترويج لها أول السنة، عشان الفكرة جديدة ومختلفة للبرنامج مش موعد غرامي ولا حاجة شبه اللي كانت بتتقدم بين الكبار خالص ولما الحلقة هتتعرض الناس هتفهم".

آخر مشاركات ريما مصطفى

كانت آخر مشاركات الطفلة ريما مصطفى بفيلم "الحريفة 2" عام 2024 وسط مجموعة من النجوم الشباب هم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

تدور أحداث الفيلم حول مواصلة ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

