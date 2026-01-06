إعلان

"فيلسوف الصورة"..مهرجان القاهرة السينمائى ينعى الأسطورة بيلا تار

كتب : مروان الطيب

06:13 م 06/01/2026

النجم الكبير حسين فهمي والمخرج بيلا تار

كتب- مروان الطيب:

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي، المخرج المجري الكبير بيلا تار، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء في المجر عن عمر يناهز 70 عاما، تاركا خلفه إرثا خالدا.

وأكدت إدارة المهرجان أن رحيل بيلا تار يمثل خسارة كبيرة للسينما العالمية، فقد كان واحدا من أبرز المجددين الذين انحازوا للإنسان والامه، وقدم العديد من التجارب البصرية الفريدة التي ستظل في ذاكرة عشاق السينما حول العالم.

ويعتز مهرجان القاهرة السينمائي باستضافة المخرج الراحل في دورته الرابعة والأربعين نوفمبر 2022، ومنحه جائزة "الهرم الذهبي" لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة.

واستعاد الفنان حسين فهمي كلمات التقدير التي وجهها له لحظة تكريمه على مسرح دار الأوبرا المصرية، قائلا: "اليوم فقدنا قامة سينمائية استثنائية ومفكرا حمل هموم الوجود الإنساني في كل كادر صنعه، لقد كان شرفا كبيرا لمهرجان القاهرة أن يحتفي بـ بيلا تار في حياته، وأن يمنحه التقدير الذي يستحقه، وكما قلت له يوم تكريمه "أنت لست مجرد مخرج، أنت صاحب مدرسة وفلسفة خاصة تبعها الكثيرون حول العالم، وسيظل اسمه مرتبطا بذاكرة مهرجاننا دائما".

رئيس الوزراء: "حجم مشروعات حياة كريمة يضاهي مشروعات تنفذ في دول كاملة"
ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
