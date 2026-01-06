إعلان

صندوق البحر الأحمر يفتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية بمرحلة ما بعد الإنتاج

كتب : منى الموجي

05:08 م 06/01/2026

صندوق البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 6 يناير وحتى 27 يناير 2026.

ويدعم الصندوق الأصوات السينمائية الواعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي أفريقيا وآسيا، عبر توفير منح مالية تُمكّن صنّاع الأفلام من استكمال مشاريعهم السينمائية، والوصول بها إلى نسختها النهائية، بما يسهم في إيصال سردياتهم القصصية إلى الجمهور العالمي.

وتهدف الجولة الأولى من صندوق البحر الأحمر لعام 2026 إلى دعم المشاريع التي أتمّت مرحلة التصوير، من خلال منح مالية مخصّصة لمرحلة ما بعد الإنتاج، وتشمل الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك.

جدير بالذكر أن منذ انطلاقه في عام 2021، قدّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 330 فيلمًا، حصد العديد منها جوائز وتكريمات دولية مرموقة في مختلف المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم.

صندوق البحر الأحمر دعم المشاريع السينمائية مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
أخبار مصر

رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي
6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
شئون عربية و دولية

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
زووم

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟
رياضة عربية وعالمية

ليس صلاح.. من هو اللاعب الأكثر مساهمة في كأس الأمم الأفريقية؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث