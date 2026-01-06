أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 6 يناير وحتى 27 يناير 2026.

ويدعم الصندوق الأصوات السينمائية الواعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي أفريقيا وآسيا، عبر توفير منح مالية تُمكّن صنّاع الأفلام من استكمال مشاريعهم السينمائية، والوصول بها إلى نسختها النهائية، بما يسهم في إيصال سردياتهم القصصية إلى الجمهور العالمي.

وتهدف الجولة الأولى من صندوق البحر الأحمر لعام 2026 إلى دعم المشاريع التي أتمّت مرحلة التصوير، من خلال منح مالية مخصّصة لمرحلة ما بعد الإنتاج، وتشمل الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك.

جدير بالذكر أن منذ انطلاقه في عام 2021، قدّم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 330 فيلمًا، حصد العديد منها جوائز وتكريمات دولية مرموقة في مختلف المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم.