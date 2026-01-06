إعلان

شعر قصير وملامح طفولية.. أحدث ظهور لـ إيمان العاصي

كتب : سهيلة أسامة

04:42 م 06/01/2026
    إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار متابعيها بعد مشاركتها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "العاصي" بملامح طفولية ووزن نحيف، وشعر قصير، وبدت بشكل جذاب، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة يا قلبي"، "ملكة"، "دي إيمان ولا بنتها؟"، "بتحلوي كل يوم أكتر".

يذكر أن إيمان العاصي تنتظر عرض مسلسل "قسمة العدل"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، ومن المقرر عرضه يوم 18 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة العمل كل من إيمان العاصي، محمد جمعة، رشدي الشامي، وخالد كمال، وهو من تأليف أمين جمال وشادي أسعد، وإخراج أحمد خالد.

الفنانة إيمان العاصي إيمان العاصي على إنستجرام إطلالة إيمان العاصي إيمان العاصي بملامح طفولية

