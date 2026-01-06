بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-

خطفت الفنانة إيمان العاصي أنظار متابعيها بعد مشاركتها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "العاصي" بملامح طفولية ووزن نحيف، وشعر قصير، وبدت بشكل جذاب، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة يا قلبي"، "ملكة"، "دي إيمان ولا بنتها؟"، "بتحلوي كل يوم أكتر".

يذكر أن إيمان العاصي تنتظر عرض مسلسل "قسمة العدل"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، ومن المقرر عرضه يوم 18 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة العمل كل من إيمان العاصي، محمد جمعة، رشدي الشامي، وخالد كمال، وهو من تأليف أمين جمال وشادي أسعد، وإخراج أحمد خالد.

