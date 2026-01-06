قبل عرضه في مصر.. تعرف على تقييم موقع "IMDB" لفيلم "Giant"

فتاة تساعد محمد رمضان في تغيير حذائه على المسرح.. هذا رد فعله

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم السيرة الذاتية "Giant" بدور العرض السينمائي في مصر، المقرر طرحه يوم 14 يناير الجاري، بطولة الفنان العالمي أمير المصري.

ينطلق عرض الفيلم عالميا بالعديد من الدول الأوروبية يوم الجمعة المقبلة 9 يناير.

حاز الفيلم مؤخرا على إشادات كبيرة من قبل الجمهور والنقاد بتقييم 6.9/10 وفقا لموقع "imdb" العالمي المختص برصد تقييمات الجمهور والنقاد للأعمال السينمائية والتلفزيونية، وذلك بعرضه بالعديد من المحافل السينمائية إلى جانب عدد من العروض الخاصة.

عرض الفيلم مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وكشفت إدارة المهرجان وقتها عن نفاد تذاكر عرض الفيلم بالكامل، وسط احتفاء كبير بالنجم أمير المصري وفريق عمل الفيلم.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه.

أمير المصري يشارك بفيلم "الست"

شارك الفنان أمير المصري مؤخرا بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وعدد من نجوم السينما المصرية.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

