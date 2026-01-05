إعلان

سامح حسين يحتفل بفوز منتخب مصر في أمم أفريقيا

كتب - معتز عباس:

11:34 م 05/01/2026

سامح حسين

وجه الفنان سامح حسين التهنئة لجمهور ولاعبي منتخب مصر بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1 والتأهل لدور الـ8 ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا المقامة في دولة المغرب.

ونشر سامح حسين صورة للاعبي المنتخب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ألف مبروك".

يذكر أن الفنان سامح حسين نفى مؤخرًا الأنباء المتداولة حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس بجامعة حلوان.

وأوضح في بيانه الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، أنه حضر في حوار مفتوح مع طلاب جامعة حلوان.

وأكد عدم تعيينه عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يُعرَض عليه الأمر من الأساس، مضيفًا: "السلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يُسنَد التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين".

