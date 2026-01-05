"شعر قصير وفستان أبيض".. هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور

أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة تستقبل بها العام الجديد

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على موقع "انستجرام" أحدث ظهور لها في مدينة كان بفرنسا.

وخطفت هدى الإتربي الأنظار بعد نشرها أكثر من صورة بإطلالة جريئة، من شوارع فرنسا، تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

كتبت هدى تعليقًا على الصور: "لغة الحب "، والتي نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة الجمال والأناقة والأنوثة"، "الغالية القمر"، "ملكة الروقان"، "بطل الجيل وكل جيل".

أعلنت الفنانة هدى الإتربي مؤخرًا مشاركتها في فيلم 101 مطافي، بطولة محمد عبد الرحمن، آوس آوس، بيومي فؤاد، عبد الرحمن ظاظا، من تأليف ضياء محمد وإخراج محمد آمين وإنتاج أحمد السبكي".



