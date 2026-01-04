هاني رمزي: تعلمت من والدتي التسامح ومساعدة الآخرين

تحدث الفنان هاني رمزي، عن وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا الأيام الماضية.

وأضاف هاني رمزي، حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه أخذ من والدته صفات كثيرة فهو تعلم منه كيفية الحفاظ على الخدمة في الكنيسة ومساعدة الآخرين على القدر المستطاع.

وأشار إلى أنه تعلم صفة التسامح منهان فأحياناً يتعرض لهجوم شديد وانتقادات وتجاوزات بألفاظ على السوشيال ميديا أو الشارع، فهو أصبح متسامح كثيراً ولا يصادر على رأي الأخرون.

وأشار الفنان هاني رمزي، إلى أنه في التوقيت الحالي أصبح يبحث عن السلام في حياته، والوقت أصبح صعب وقاسي في الوطن العربي وليس مصر فقط، مردفاً أنه لم يتخيل أن والدته ترحل في ذلك التوقيت ولكن ذلك ليس لأحد يد فيه، مطالباً الجمهور بالدعاء له.

وأقيم يوم الخميس الماضي عزاء والدة الفنان هاني رمزي، بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول، بحضور نجوم الفن، والمجتمع.

أعلن الفنان هاني رمزي، رحيل والدته، عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وكتب عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

