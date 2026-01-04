"أدتني حب كبير".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

كشف الفنان هاني رمزي، تفاصيل جديدة عن علاقته بوالدته قبل رحيلها، وتفانيها في الخدمة الناس، وأن لها الفضل في دخوله مجال الفن.

وقال "رمزي"، إن سبب حبه للفن يرجع لوالدته، التي كانت تصطحبه دائمصا للمسرح، لكونها تعشق المسرحيات لنجوم كبار أبرزهم عادل إمام وسمير غانم وفؤاد المهندس ومحمد نجم، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2.

وأضاف: "أمي دي نعمة كبيرة في حياتي كانت بتخدم أي حد في حياتها وعاشت حياة الخدمة لكل كبير وصغير وأي حد محتاج حاجة كانت بتتفانى علشان تخدمه وتخدم الناس كلها، منها وناس كتير زعلت عليها وده كان ظاهر في جنازتها والعزاء".

وعن سبب حبه للفن، أوضح: "أمي هي اللي حببتني في الفن وأبويا نفس النظام، وخروجتهم المفضلة المسرحيات وأنا وطفل صغير قولت أنا نفسي أكون ممثل بسبب حبي والدتي للمسرح والتمثيل.. وشجعتني ووقفت جنبي ووالدي نفسي الحكاية وكانوا بيشوفوا أفلامي ومسرحياتي وبيبقوا مبسوطين وراضيين عني إنسانياً وفنياً".

وأضاف هاني رمزي، أنه لم يقدم في يوم من الأيام مشهد مبتذل أو ألفاظ خارجة في أعماله الفنية نهائياً، فوالدته لم تُعلق على تلك الأمور أو تتدخل في ذلك بل كانت تشاهد أعماله كونه ابنها، معقباً: "والدتي كان بتدللني وأدتني حب كبير أوي وأخدت من عمرها كتير".

وأقيم يوم الخميس الماضي عزاء والدة الفنان هاني رمزي، بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول، بحضور نجوم الفن، والمجتمع.

اقرأ أيضا..

بحضور يسرا وليلى علوي.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم

انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية