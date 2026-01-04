شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة نادرة لها من الطفولة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ونشرت "ياسمين" الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وأرفقتها بأغنية "الأوضة المنسية" للفنانة فيروز.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كشفت مؤخرًا عن اسم الشخصية التي ستقدمها في مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث مسلسل "وننسى اللي كان" في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، ولينا صوفيا، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

