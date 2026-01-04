إعلان

بصورة نادرة| ياسمين عبد العزيز تستعيد ذكريات الطفولة

كتب : نوران أسامة

03:51 م 04/01/2026

ياسمين عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة نادرة لها من الطفولة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ونشرت "ياسمين" الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وأرفقتها بأغنية "الأوضة المنسية" للفنانة فيروز.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كشفت مؤخرًا عن اسم الشخصية التي ستقدمها في مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث مسلسل "وننسى اللي كان" في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، ولينا صوفيا، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ياسمين-عبد-العزيز-عبر-ستوري-إنستجرام

اقرأ أيضًا:

بعد وفاتها.. أسرة ابنة تومي لي جونز تصدر بيانا صحفيا وهذا ما طلبوه

بمشاركة "أيامنا الحلوة" وإلهام شاهين ضيفة.. "ساويرس الثقافية" تعلن تفاصيل حفل نسختها الـ21

نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست هناء عطية

ياسمين عبد العزيز ذكريات الطفولة إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية