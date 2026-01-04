هاني محروس ينعى مصمم الجرافيك أحمد دولا

نعى مهندس الصوت هاني محروس، مصمم الجرافيك أحمد دولا، الذي رحل عن عالمنا بعد أيام من إعلانه تعرضه لوعكة صحية.

ونشر محروس صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب: "الله يرحمك يا ابني ويجعل مثواك الجنة، ولا شُفت ولا هشوف في أمانتك ولا رجولتك ولا شطارتك، ألف رحمة ونور عليك. ربنا يصبر أهلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك. دولا راح السما، أشطر الشباب اللي كنت فرحان بيهم".

يُذكر أن مصمم الجرافيك أحمد دولا شارك في تصميم جرافيك عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسلات: "جودر"، "قهوة المحطة"، "ظلم المصطبة"، "الغاوي"، "شهادة معاملة أطفال"، "وتقابل حبيب"، "حكيم باشا"، "الشرنقة"، "الكابتن"، "ولاد الشمس"، "فهد البطل"، "سيد الناس"، "النص"، "إش إش".

