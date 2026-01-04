وفاة مصمم الجرافيك أحمد دولا بعد تعرضه لأزمة صحية

رحل عن عالمنا مصمم الجرافيك أحمد دولا، بعد أيام من إعلانه عن تعرضه لوعكة صحية.

وحرص عدد كبير من أصدقائه وزملائه على نعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت بعض كلماتهم كالتالي: "خبر صعب جدًا، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة ونعيمها، ويصبر أهلك على فراقك"، "وجعت قلبي عليك يا صاحبي، ربنا يرحمك ويغفر لك، ويجعل مثواك الجنة، ويثبتك عند السؤال"، "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يغفر لك ويرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى".

ويُذكر أن مصمم الجرافيك أحمد دولا شارك في تصميم جرافيك عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسلات "جودر"، و"قهوة المحطة"، و"ظلم المصطبة"، و"الغاوي"، و"شهادة معاملة أطفال"، "وتقابل حبيب"، "حكيم باشا"، "الشرنقة"، "الكابتن"، "ولاد الشمس"، "فهد البطل"، "سيد الناس"، "النص"، "إش إش".

قرأ أيضًا:

بخير وصحة جيدة.. نقابة الفنانين السوريين تنفي وفاة الفنان بسام كوسا

وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض

مي عمر تعبر عن حبها لزوجها محمد سامي بطريقة كوميدية مع أبلة فاهيتا