أنغام مع هاني فرحات ويارا السكري أمام البحر.. لقطات النجوم في 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

شارك عدد من نجوم الفن، جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار إليها واستعرضت أول جلسة تصوير لها بعام 2026، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أنغام

ظهرت المطربة أنغام بصحبة قائد أوركسترا حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية المايسترو هاني فرحات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أخي وصديقي وزميل العمر والنجاح المايسترو هاني فرحات.. يا رب سنة سعيدة عليك ودايما مسنودة عليك".

بوسي

خطفت المطربة بوسي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

يارا السكري

الممثلة يارا السكري ظهرت بإطلالة صيفية أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم بحرا من التسخير وبحرا من التوفيق وبحرا من السعادة".

درة

ظهرت الفنانة درة، بإطلالة أنيقة مرتدية (بدلة) من اللون البني، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.