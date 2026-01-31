إعلان

رمضان 2026..رسالة غامضة من عمرو سعد قبل عرض مسلسل "إفراج"

كتب : مروان الطيب

06:38 م 31/01/2026

عمرو سعد في احد مشاهد مسلسل افراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب الفنان عمرو سعد رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قبل أيام من عرض مسلسل "إفراج" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر عمروسعد صورة من كواليس التصوير وكتب: "هم يقولون، دعهم يقولون، الطموح حلو".

كواليس مسلسل "إفراج"

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

رسالة غامضة من عمرو سعد قبل عرض مسلسل إفراج في رمضان

اقرأ أيضا:

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)

مسلسل إفراج رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 عمرو سعد فيسبوك عمرو سعد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
شئون عربية و دولية

بريطانيا.. آلاف يتظاهرون في لندن تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة- فيديو
تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
رياضة محلية

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق
للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة