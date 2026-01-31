رمضان 2026..رسالة غامضة من عمرو سعد قبل عرض مسلسل "إفراج"

عمرو سعد في احد مشاهد مسلسل افراج

كتب الفنان عمرو سعد رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قبل أيام من عرض مسلسل "إفراج" ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر عمروسعد صورة من كواليس التصوير وكتب: "هم يقولون، دعهم يقولون، الطموح حلو".

كواليس مسلسل "إفراج"

تدور أحداث المسلسل حول عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، تارا عماد، سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

"صغرت 20 سنة".. داليا البحيري تخضع لعملية تجميل (صور)