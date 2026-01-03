سامو زين عن وفاة والده: "أوهموه إنه تعبان وخلطوا حاجة مع الدوا"

حل الفنان سامو زين ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر".

تحدث سامو زين عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي والفني وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وأسرار كشف عنها لأول مرة.

وعن كواليس وفاة والده قال: "الدوا اللي كان بياخدوا كان مخلوط فيه حاجة، واكتشفنا أن الجيران هم اللي كانوا ورا الموضوع ده واختفوا بعد كده، وكان فيه سرقة، الموضوع كان متشابك كانوا عصابة كبيرة".

وتابع: "عملوا له تحاليل مزيفة أنه مريض سرطان، وأوهموه انه تعبان، ومشي على دوا كان المفروض مياخدوش".

آخر مشاركات سامو زين الفنية

كانت آخر مشاركات سامو زين في الدراما التليفزيونية بمسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" عام 2019 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

تدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة، الأولى بيلا: التي تمتاز بشخصيتها القوية والمسيطرة وتعمل في إصلاح العلاقات العاطفية. والثانية لهفة: تحلم بالشهرة وتستخدم كافة أساليب الكذب للوصول لها. والثالثة لولي: التي تعيش في مزرعة بطاطس، بعد اختفاء أهلها واعتقادها أن العالم انتهى، حتى تتقابل مع جمال الذي يخبرها أن العالم مازال مستمر، فتقرر الخروج والبحث عن والديها.

