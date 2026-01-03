لهذا السبب.. شمس الباوردي تتصدر التريند

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة شمس البارودي، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب ردها على متابعة لها عبر السوشيال ميديا هاجمتها بسبب كثرة حديثها عن رحيل زوجها الفنان حسن يوسف وعدم الحديث عن ابنها الراحل.

وجاء في التعليق الذي وجهته المتابعة لـ شمس البارودي عبر حسابها على "فيسبوك": "هو انتي ليه دايما تقولي عن زوجك، حبيبي وتوأم روحي وشريك حياتي، وتقولي عن ابنك عبد الله من غير روحي وحبيبي وحياتي؟! هو مكنش غالي عندك زي جوزك؟! أصل أنا لاحظت الموضوع ده كتير أوي وكل مرة بقول يمكن صدفة بس هى مش صدفة، أنا بحس إن فراق ابنك كان أهون عليكي من فراق زوجك، انتي دايما بتتكلمي عن زوجك أكتر من ابنك بكتير".

وردت شمس البارودي على تعليقها، قائلة: "مش عارفة أقولك إيه، جربتي فقد فلذة الكبد؟.. ضنايا فلذة كبدي وجع لا يعلمه إلا الله".

وكانت شمس البارودي، قالت في آخر تصريحات لها ببرنامج "الحكاية من البداية"، إن أيامها كلها أصبحت لله، خاصة بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، مؤكدة أن أولوياتها تغيرت بشكل كامل، وأصبح اهتمامها منصبا على التقرب إلى الله.

وأضافت، أنها ترى أن القبر هو المسكن الأخير للإنسان، لذلك تحرص على الاستعداد له بالأعمال الصالحة، قائلة إن قراءة القرآن تمنحها السكينة والسلام الداخلي، وتجعلها أكثر وعيا بقيمة الوقت والحياة.