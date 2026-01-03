أنغام توجه رسالة لـ هاني فرحات بعد حفلها بالسعودية

كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة أنغام، رسالة للمايسترو هاني فرحات بعد قيادته لأوركسترا حفلها الأخير بالسعودية احتفالا بليلة رأس السنة.

ونشرت أنغام، صورة لها مع هاني فرحات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أخي وصديقي وزميل العمر والنجاح المايسترو هاني فرحات.. يا رب سنة سعيدة عليك ودايما مسنودة عليك".

وأحيت أنغام مؤخرا حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية حضره عدد كبير من الجمهور والشخصيات العامة، غنت فيه مجموعة كبيرة من أغانيها.

وفاجآت أنغام، الجمهور بغناء أغنية "الحب حالة" لأول مرة، وقالت: "أغنية الحب حالة.. اتعملت مخصوص عشان المناسبة دي وليلة رأس السنة، وهغنيهالكم لأول مرة".

وأضافت أنغام خلال حفلها بالسعودية: "الأغنية من كلمات وألحان روزام، وأتمنى تعجبكم".