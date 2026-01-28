إعلان

حسين الجسمي يحيي حفلا في حديقة متحف اللوفر بـ أبوظبي

كتب : منال الجيوشي

10:50 ص 28/01/2026

حسين الجسمي

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والمغنية العالمية كاتي بيري، حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت الأمسية التي أُقيمت في حديقة متحف "اللوفر أبوظبي"، حضور لافت لشخصيات قيادية وممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي في برج بارك – دبي، مساء يوم الجمعة 30 يناير، تحت عنوان "ليالي الكويت الخالدة في الإمارات"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الإمارات والكويت – أخوة للأبد، بمشاركة نخبة من نجوم ومطربي الخليج.

حسين الجسمي حديقة متحف اللوفر أبوظبي حفل غنائي

