إعلان

نرمين الفقي تنشر صورة مع خالد الصاوي من كواليس "أولاد الراعي"

كتب : معتز عباس

10:45 م 27/01/2026

الفنان خالد الصاوي والفنانة نرمين الفقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على السوشيال ميديا صورة تجمعها بالنجم خالد الصاوي.

ونشرت نرمين الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الفنان المحترم موسى الراعي".

تشهد أحداث مسلسل "أولاد الراعي، صراع درامي طويل بين الأبطال، حيث يجمع ثلاثة أشقاء خالد الصاوي وماجد المصري وأحمد عيد رحلة كفاح طويلة، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، لكن تتحول الأحداث إلى تحديات وصراعات بين نجوم العمل الدرامي.

مسلسل أولاد الراعى بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

اقرأ أيضا..

بإطلالة كاجوال أنيقة.. بوسي تتألق في أحدث ظهور على "انستجرام"

نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير من كواليس مسلسل "التمثيلية"

نرمين الفقي خالد الصاوي مسلسل أولاد الراعي دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
رياضة محلية

سيطرة بيضاء.. تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري
جمال شعبان يوجه نصائح مهمة لمرضى السكر.. ويحذر من "تورم القدم"
أخبار مصر

جمال شعبان يوجه نصائح مهمة لمرضى السكر.. ويحذر من "تورم القدم"
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون