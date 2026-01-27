نرمين الفقي تنشر صورة مع خالد الصاوي من كواليس "أولاد الراعي"

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على السوشيال ميديا صورة تجمعها بالنجم خالد الصاوي.

ونشرت نرمين الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الفنان المحترم موسى الراعي".

تشهد أحداث مسلسل "أولاد الراعي، صراع درامي طويل بين الأبطال، حيث يجمع ثلاثة أشقاء خالد الصاوي وماجد المصري وأحمد عيد رحلة كفاح طويلة، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، لكن تتحول الأحداث إلى تحديات وصراعات بين نجوم العمل الدرامي.

مسلسل أولاد الراعى بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

