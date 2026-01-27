إعلان

موعد ومكان عزاء والدة دوللي شاهين في مصر

كتب : مصطفى حمزة

12:04 م 27/01/2026

دوللي شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، عن موعد ومكان تلقى عزاء والدتها، في القاهرة، وذلك بعد وفاتها الأسبوع الماضي.

وأعلنت دوللي شاهين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن الموعد، وكتبت: "يقام قداس الأسبوع في القاهرة، على والدتي السيدة جاكلين، يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءا، في كنيسة القديس مار يوسف 15 حمدي الضاهر، في وسط البلد".

وأعلنت دوللي شاهين، الأسبوع الماضي، عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن وفاة والدتها جاكلين مخايل الراعي، وتلقت العزاء لبنان.

المطربة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدة دوللي شاهين مكان عزاء والدة دوللي شاهين موعد عزاء والدة دوللي شاهين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدهما مصري الجنسية.. الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

أحدهما مصري الجنسية.. الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان
هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يُستجاب فيها الدعاء؟.. الإفتاء توضح
أخبار

هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يُستجاب فيها الدعاء؟.. الإفتاء توضح

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
انطلاق أعمال تجديد كوبري المحيط بمركز المنيا لتأمين حركة المرور -صور
أخبار المحافظات

انطلاق أعمال تجديد كوبري المحيط بمركز المنيا لتأمين حركة المرور -صور

ارتفع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان