موعد ومكان عزاء والدة دوللي شاهين في مصر

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، عن موعد ومكان تلقى عزاء والدتها، في القاهرة، وذلك بعد وفاتها الأسبوع الماضي.

وأعلنت دوللي شاهين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن الموعد، وكتبت: "يقام قداس الأسبوع في القاهرة، على والدتي السيدة جاكلين، يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءا، في كنيسة القديس مار يوسف 15 حمدي الضاهر، في وسط البلد".

وأعلنت دوللي شاهين، الأسبوع الماضي، عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن وفاة والدتها جاكلين مخايل الراعي، وتلقت العزاء لبنان.