"فستان أسود".. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها

كتب : معتز عباس

06:56 م 26/01/2026 تعديل في 06:59 م

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها على السوشيال ميديا.

خطفت ياسمين رئيس أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرت على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود شفاف، تفاعل معه المتابعين بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالتالي: "نجمة النجوم"، "قمر يا ياسو"، "حلو الفستان"، جميلة وقمر"، "منورة يا قلبي".

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا، في فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

ياسمين رئيس

