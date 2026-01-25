بعد رقصها مع العوضي.. معلومات وصور عن المطربة رحمة محسن

كتبت – نوران أسامة:

أثارت الفنانة ميرنا جميل جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بسبب إطلالاتها المختلفة، والتي جاء من بينها فساتين جريئة وقصيرة.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع "مصراوي" 20 صورة لأبرز إطلالات ميرنا جميل خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الفنانة ميرنا جميل تشارك في دراما رمضان 2026، من خلال مسلسل "الكينج"، بطولة الفنان محمد إمام، والفنانة حنان مطاوع، والفنان مصطفى خاطر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تنتظر ميرنا جميل، عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد شهر رمضان، وهو من بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، محمد ثروت، أوتاكا.

