بينها فستان قصير وإطلالة غير معتادة.. 20 صورة أثارت الجدل لـ ميرنا جميل

كتب : نوران أسامة

05:02 م 25/01/2026
    بالوردي ميرنا جميل تخطف الأنظار
    بإطلالة غير معتادة ميرنا جميل تتألق
    بفستان أبيض أنيق ميرنا جميل تنشر صور عبر حسابها بموقع إنستجرام (1)
    بإطلالة أنيقة ميرنا جميل تتألق
    بكروب توب وجيبة ميرنا جميل تخطف الأنظار
    بفستان أبيض أنيق ميرنا جميل تنشر صور عبر حسابها بموقع إنستجرام (2)
    بمكياج وهادئ وبفستان أحمر ميرنا جميل تتألق
    ميرنا جميل بإطلالة جريئة
    بفسان بني قصير ميرنا جميل تشارك جمهورها أحدث إطلالتها
    ميرنا جميل بفستان أخضر أنيق
    ميرنا جميل بفستان جريء
    ميرنا جميل بفستان قصير باللونين الفضي والأسود
    ميرنا جميل بكروب توب
    ميرنا جميل تخطف الأنظار بفستان ذهبي (1)
    ميرنا جميل تتألق بفستان وردي أنيق
    ميرنا جميل تخطف الأنظار
    ميرنا جميل تخطف الأنظار بفستان ذهبي (2)
    ميرنا جميل جريئة
    ميرنا جميل بإطلالة كاجوال أنيقة
    يفستان أحمر ميرنا جميل تخطف الأنظار

كتبت – نوران أسامة:

أثارت الفنانة ميرنا جميل جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بسبب إطلالاتها المختلفة، والتي جاء من بينها فساتين جريئة وقصيرة.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع "مصراوي" 20 صورة لأبرز إطلالات ميرنا جميل خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الفنانة ميرنا جميل تشارك في دراما رمضان 2026، من خلال مسلسل "الكينج"، بطولة الفنان محمد إمام، والفنانة حنان مطاوع، والفنان مصطفى خاطر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تنتظر ميرنا جميل، عرض الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بعد شهر رمضان، وهو من بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، محمد ثروت، أوتاكا.

اقرأ أيضًا:
فساتين جريئة.. نيكول سابا تثير الجدل في ظهورها الأخير (20 صورة)

رقص أحمد العوضي ورحمة محسن في كواليس "علي كلاي"

ميرنا جميل مسلسلات رمضان 2026 مسلسل الكينج

