انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات

كتب : رمضان يونس

06:46 م 25/01/2026 تعديل في 07:06 م

متهم في قفص الاتهام

عاقبت الدائرة "4" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، "بائع خضار" بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامه بقتل نجله والتخلص من جثته في مصرف مائي (الرشاح) بحجة تأديبه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار طارق خميس محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين سليم ومحمد خطاب وسكرتارية عبد العزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 16642 لسنة 2024 جنايات مركز امبابة والمقيدة برقم 7342 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن "عبد الله.ص"، في اليوم الثالث عشر من أكتوبر 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، قتل المجنى عليه نجله "خالد ع"، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك على لسوء سلوكه.

وذكرت النيابة العامة، أن الأب المتهم بيت النية وعقد العزم على فكرة الخلاص من ابنه ونسج لذلك مخططا أنفذه أن أعطاه كوب من الشاي يحوي على أقراص مهدئة واصطحبه مخدرا على دراجة نارية خاصته مكبلا يداه وقدماه باستخدام أداة "حبل".

وتابعت النيابة العامة: الأب اقتاد نجله إلى مصرف مائي وألقى به حيًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة، والدة المجني عليه، والتي أكدت قيام نجلها المجني عليه بافتعال تصرفات غير مألوفة، ما استدعاها لأخبار زوجها المتهم الذي حضر لتهدئة المجنى عليه وأعد له كوب من الشاي ووضع بداخله أقراص مهدئة وغادرا سويًا حتى عاد المتهم للمسكن دون المجني عليه مردداً لها فراره، وعقب ذلك علمت بقتله المجني عليه بأن كبل كلتا يديه وقدميه وألقاه في إحدى المصارف المائية.

وأقر الأب بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، على إثر إتيان نجله المجنى عليه بالعديد من الأفعال غير المألوفة، فاختمر في ذهنه فكرة الخلاص منه ونسج لذلك مخططا أنفذه بأن وضع له أقراص مهدئة في كوب من الشاي وعقب ذلك اصطحبه وكبل يداه وقدماه بحبل واقتاده إلى مصرف مائي وألقاه حيًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه "خالد ع"، أنه لا يوجد ما يمنع وجواز حدوث الوفاة بإغراق المجنى عليه وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

اب يقتل ابنه لسوء سلوكه جريمة القناطر النيابة العامة الجنايات اب يقتل ابنه بمنوم جنايات الجيزة المستشار طارق خميس محمد

