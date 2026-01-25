إعلان

بإطلالة صيفية جريئة.. ميرنا جميل تنشر صورا من ماليزيا

كتب : سهيلة أسامة

03:07 م 25/01/2026 تعديل في 04:41 م
    ميرنا جميل بإطلالة (1)
    ميرنا جميل بإطلالة (2)

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة ميرنا جميل بإطلالة صيفية جريئة خلال تواجدها في ماليزيا، بعد أن أنهت تصوير مشاهدها الخارجية في مسلسل "الكينج" هناك.

ووثقت ميرنا رحلتها ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان صيفي جريء بقصة "الشراشيب"، مع مكياج هادئ باللون البني.

مسلسل "الكينج" من بطولة الفنان محمد إمام، والفنانة حنان مطاوع، والفنان مصطفى خاطر، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

