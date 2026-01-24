إعلان

رمضان 2026..أحمد العوضي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي"

كتب : مروان الطيب

09:15 م 24/01/2026

أحمد العوضي من كواليس مسلسل علي كلاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان أحمد العوضي عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي" استعدادا لمشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي البوستر عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مجسدا شخصية ملاكم داخل حلبة الملاكمة وكتب: "مسلسل الشارع ان شاء الله".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

البوستر الرسمي لمسلسل علي كلاي

اقرأ أيضا:

القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)

بعد جدل انفصاله عن إيمان الزيدي.. أول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها عبدالمنصف

أحمد العوضي مسلسل علي كلاي دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 انستجرام أحمد العوضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أخبار مصر

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من عمر مرموش بعد هدفه في مرمى ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
أخبار مصر

"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا
معرض الكتاب 2026.. قصور الثقافة تصدر كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض الكتاب 2026.. قصور الثقافة تصدر كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي"
"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
الموضة

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام