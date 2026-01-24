رمضان 2026..أحمد العوضي يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي"

كشف الفنان أحمد العوضي عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي" استعدادا لمشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي البوستر عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مجسدا شخصية ملاكم داخل حلبة الملاكمة وكتب: "مسلسل الشارع ان شاء الله".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" في أول تعاون لهما على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

