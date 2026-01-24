شيري عادل تنشر صورًا لها في رحلة نيلية

رحمة رياض تخطف الأنظار بصورًا جديدة من كواليس برنامج The Voice

خطفت الفنانة شيري عادل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في رحلة نيلية، خلال فصل الشتاء.

ونشرت شيري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس شتوية على متن يخت وسط النيل.

وتخوض شيري عادل موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب".

المسلسل بطولة يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

