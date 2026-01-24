إعلان

شيري عادل تنشر صورًا لها في رحلة نيلية

كتب : معتز عباس

09:05 م 24/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شيري عادل في رحلة نيلية (2)
  • عرض 5 صورة
    شيري عادل (2)
  • عرض 5 صورة
    شيري عادل (1)
  • عرض 5 صورة
    شيري عادل في رحلة نيلية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة شيري عادل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في رحلة نيلية، خلال فصل الشتاء.

ونشرت شيري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بملابس شتوية على متن يخت وسط النيل.

وتخوض شيري عادل موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب".

المسلسل بطولة يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

اقرأ أيضا

اليسا عن حادثة طرابلس المأساوية: " كل شتوة بتحصل معها مصيبة"

"استعدوا اللي جاي".. محمد إمام ينشر البوستر الرسمي لمسلسل "الكينج" رمضان 2026

شيري عادل رحلة نيلية انستجرام شيري عادل مسلسل فن الحرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
اقتصاد

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
"المربك".. ترامب يكشف عن السلاح "الغامض" في عملية اعتقال مادورو
شئون عربية و دولية

"المربك".. ترامب يكشف عن السلاح "الغامض" في عملية اعتقال مادورو
سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
أخبار المحافظات

سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
معرض الكتاب 2026.. قصور الثقافة تصدر كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض الكتاب 2026.. قصور الثقافة تصدر كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام