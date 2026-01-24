اليسا عن حادثة طرابلس المأساوية: " كل شتوة بتحصل معها مصيبة"

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على الحادثة المأساوية التي شهدتها مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني فوق ساكنيه، وسقوط عدد من الضحايا والإصابات.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس": "كل شتوة بتحمل معها مصيبة، ليش الدولة بتنطر الكارثة توقع حتى تتصرف؟".

وأضافت: "مئات المباني المليانة بالسكان بطرابلس وغيرها قنابل موقوتة مهددة بالانهيار على رؤوس أهاليها ولا حياة لمن تنادي. الله يكون بعون أهل طرابلس وتقطع هالكارثة بأقل ضرر ممكن".

