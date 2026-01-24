جوري بكر تنشر البوستر المنفرد لمسلسل "نون النسوة".. رمضان 2026

كشفت الفنانة جوري بكر عن البوستر المنفرد لها في مسلسل "نون النسوة"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت جوري بكر البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نون النسوة رمضان على قناة ام بي سي مصر".

مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته، مي كساب، ندى موسى، جوري بكر أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

