إعلان

جوري بكر تنشر البوستر المنفرد لمسلسل "نون النسوة".. رمضان 2026

كتب : معتز عباس

06:11 م 24/01/2026

جوري بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة جوري بكر عن البوستر المنفرد لها في مسلسل "نون النسوة"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت جوري بكر البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نون النسوة رمضان على قناة ام بي سي مصر".

مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، يشارك في بطولته، مي كساب، ندى موسى، جوري بكر أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

بوستر جوري بكر

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. عرض مسلسل "أولاد الراعي" على قناة CBC

سميرة عبدالعزيز:"سميحة أيوب حمتني من هجوم بنات المسرح والسندريلا كانت تتمنى محفوظ يكتبلها"

جوري بكر مسلسل نون النسوة رمضان 2026 انستجرام جوري بكر مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
أخبار مصر

لو عندي زوجة مثلك لطلقتها.. مشادة بين داعية وباحثة حول تفسير آية "النشوز"
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
اقتصاد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
أخبار المحافظات

شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
أخبار مصر

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام