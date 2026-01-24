إعلان

بعد تصدره التريند.. ماذا قال صدقي صخر عن سبب تآخره بالزواج؟

كتب : نوران أسامة

02:52 م 24/01/2026 تعديل في 02:55 م

الفنان صدقي صخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon



كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان صدقي صخر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكشف "صخر" سبب تآخر زواجه ببرنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم إف إم، قائلا: "أنا نفسي أتجوز وأخلف وبحب الاستقرار جدا، لكن لما بنكبر موضوع الجواز بيبقى أصعب".

وأضاف صدقي صخر: "مش عارف ومش فاهم ليه متجوزتش لحد دلوقتي.. الظاهر العيب فيا".

يذكر أن، آخر أعمال صدقي صخر مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" وشاركه البطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وآخرين.

صدقي صخر جوجل برنامج أسرار النجوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
الموضة

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زووم

القائمة المبدئية لـ القنوات العارضة لمسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
أخبار مصر

رئيس "قومي الطفولة" لمصراوي: تقدمنا بمقترح لحجب تطبيقات غير ملائمة للأطفال
شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
أخبار المحافظات

شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو| ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام