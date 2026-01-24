بعد تصدره التريند.. ماذا قال صدقي صخر عن سبب تآخره بالزواج؟







كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان صدقي صخر، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكشف "صخر" سبب تآخر زواجه ببرنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم إف إم، قائلا: "أنا نفسي أتجوز وأخلف وبحب الاستقرار جدا، لكن لما بنكبر موضوع الجواز بيبقى أصعب".

وأضاف صدقي صخر: "مش عارف ومش فاهم ليه متجوزتش لحد دلوقتي.. الظاهر العيب فيا".

يذكر أن، آخر أعمال صدقي صخر مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" وشاركه البطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وآخرين.