رمضان 2026..عرض مسلسل نون النسوة" حصريا على "MBC MASR"

كتب : مروان الطيب

09:10 م 23/01/2026 تعديل في 09:41 م

عرض مسلسل نون النسوة على ام بي سي مصر

تواصل قناة "MBC MASR" الترويج لعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها عبر شاشتها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت الصفحة الرسمية لـ "MBC MASR" على انستجرام، البوستر الدعائي لمسلسل "نون النسوة" تصدرته بطلة المسلسل الفنانة مي كساب وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وكتبت على البوستر: "انتظروا مسلسل نون النسوة حصريا على MBC MASR في رمضان".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من ندى موسى، محمد جمعة، أحمد الرافعي، جوري بكر، هبة مجدي، تأليف محمد الحناوي، إخراج إبراهيم فخر.

أعمال تنتظر عرضها مي كساب قريبا

تشارك الفنان مي كساب الفنان هشام ماجد والفنان شيكو بطولة الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



