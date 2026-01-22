إعلان

اليوم.. العرض المسرحي "حشو عصب إجباري" على مسرح الهوسابير

كتب : منال الجيوشي

03:03 م 22/01/2026

العرض المسرحي ''حشو عصب إجباري''

كتبت- منال الجيوشي

يستقبل مسرح الهوسابير، مساء اليوم، مسرحية "حشو عصب إجباري".

المسرحية من تأليف الكاتب حسن أنور، وبطولة إسلام سعيد وأشرف فاروق، وإخراج أشرف فاروق.

ويقدم العرض على مدار أيام 22 و23 و30 يناير، و7 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء.

“حشو عصب إجباري” ديكور وملابس محمد فتحي، وموسيقى سراج الشوه، وتصميم الاستعراضات علي جيمي، والعرض من إنتاج محمد نهاد، وإشراف عام على الإنتاج إبراهيم حسين.

ويناقش العرض مخاطر وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، وما تسببه من تشويه للمبادئ وتغيير في السلوك الإنساني.

